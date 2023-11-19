علاج الشعر الأبيض، بالوصفات الطبيعية والتعرف على الأسباب

علاج الشعر الابيض، بالوصفات الطبيعية، دون الحاجة للصبغات، يعد الشغل الشاغل للكثير من النساء، لأن استخدام الصبغات بشكل متكرر، يضعف بصيلات الشعر، واللجوء للطبيعة يعد هو الحل الأكثر أمانا، خاصة أن بعض النساء قد تعاني من ظهور الشعر الابيض في سن مبكرة، فقد يبدأ في الظهور خلال فترة الثلاثينيات من العمر، مما يصيب الكثيرات بالتزنعاج والاحباط.

اسباب ظهور الشعر الابيض

أشارت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريح، أن الشعر الابيض يظهر بسبب توقف بصيلات الشعر عن إنتاج الميلانين، وهو الصبغة التي تعطي الشعر لونه.

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وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى توقف إنتاج الميلانين، وهي كالتالي:

التقدم في العمر

يعد الشيب أحد علامات الشيخوخة الطبيعية، ويبدأ عادةً في سن الأربعين.

الوراثة

إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما يعاني من الشيب المبكر، فمن المرجح أن يعاني الطفل أيضًا من الشيب المبكر.

بعض الحالات الطبية

يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية، مثل الغدة الدرقية غير النشطة أو نقص فيتامين B12، شيب الشعر المبكر.

بعض الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، شيب الشعر المبكر.

التعرض للضغوطات

يمكن أن يؤدي التعرض للضغوطات، مثل الإجهاد أو التوتر، إلى شيب الشعر المبكر.

الشعر الابيض

علاج الشعر الابيض

أضافت سامنثا؛ أنه لا يوجد علاج نهائي للشعر الابيض، ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في إخفاءه أو تأخير ظهوره، والتي تستعرضها في السطور التالية.

صبغ الشعر

يعد صبغ الشعر الطريقة الأكثر شيوعًا للتخلص من الشعر الأبيض، وهناك العديد من أنواع صبغات الشعر المتاحة، بما في ذلك الصبغات المؤقتة والصبغات الدائمة.

علاج الشعر الابيض من الطبيعة

هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي قد تساعد في تقليل الشعر الابيض أو منع ظهوره، والتي تستعرضها في السطور التالية.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يساعد في تغذية بصيلات الشعر وتحفيز إنتاج الميلانين.

أوراق الكاري

أوراق الكاري تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف.

عصير البصل

عصير البصل يساعد في تحفيز إنتاج الميلانين.

نصائح الوقاية من ظهور الشعر الابيض مبكرا

وأوضحت خبيرة العناية بالبشرة والشعر، أن هناك بعض النصائح التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالشيب المبكر، والتي تستعرضها في السطور التالية:

اتباع نظام غذائي صحي

احرصي على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

التقليل من التوتر

يمكن أن يؤدي التعرض للضغوطات إلى زيادة خطر الإصابة بالشيب المبكر.

الحفاظ على صحة الغدة الدرقية

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن صحة الغدة الدرقية، فاستشيري الطبيب.