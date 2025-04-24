مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة توتنهام يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 34 من البريميرليج.

وتعد مباراة ليفربول المقبلة أمام توتنهام في ملعب أنفيلد حاسمة للريدز من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي إذ يمنح التعادل اللقب لليفربول قبل مبارياته الأربع المتبقية في البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط والوطن العربي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، من 24 انتصارًا و7 تعادلات وهزيمتين.

مواعيد مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 2-1 أستون فيلا (انتهت)

آرسنال 2-2 كريستال بالاس (انتهت)

السبت 26 أبريل 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 2:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً

نيوكاسل ضد إيبسويتش تاون - 5 مساءً

برايتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

ساوثهامبتون ضد فولهام - 5 مساءً

الأحد 27 أبريل 2025

بورنموث ضد مانشستر يونايتد - 4 مساءً

ليفربول ضد توتنهام - 6:30 مساءً

الخميس 1 مايو 2025

نوتينجهام فورست ضد برينتفورد - 9:30 مساءً

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