اتحاد الكتاب يستضيف رئيس المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام

أعلنت نقابة اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن تنظيم شعبة النقد والدراسات الأدبية برئاسة الدكتورة هدى عطية ندوتها الشهرية تحت عنوان "النقد الأدبي ومرايا الإبداع".

وتستضيف شعبة النقد الأديبة العراقية الدكتورة وفاء عبد الرزاق رئيس المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام، ليشارك في قراءة تجربتها الإبداعية الدكتور عبد السلام الشاذلي والدكتور حافظ المغربي والدكتور نادر عبد الخالق والكاتب أحمد عبد الله إسماعيل.

ومن المقرر أن تقام الندوة يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء على مسرح اتحاد الكتاب بشارع حسن صبري بالزمالك.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي أن ندوة “النقد الأدبي ومرايا الإبداع” مفتوحة للجمهور مجانًا بمقر الاتحاد.

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