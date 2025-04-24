الخميس 24 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

يستهلها البنا ورفعت ويختتمها الشعشاعي، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

خريطة التلاوات
خريطة التلاوات

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 25 شوال الموافق 24 أبريل 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة. 

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:17 (ص) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور الضحى والشرح والتين 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة البقرة  30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى  وما تيسر من سورة الأحقاف  30ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران  15ق

26: 9 (ص) تلاوة للشيخ  على محمود  وما تيسر من سورة يوسف 15ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الزمر 15ق

17: 11 (ص) تلاوة للشيخ أحمد نعينع  وما تيسر من سورتى الرعد/ إبراهيم 30ق

58: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة التوبة  30ق

08: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة فصلت  30ق

48: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة مريم  15ق

47: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنعام 30ق   

الختمة المجودة
15:34 تقدمة التلاوة الشيخ عبد الوهاب خلاف
15:41 مصحف مجود للشيخ/ محمد صديق المنشاوى سورة النساء 28ق

17:39 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى مريم/ النصر 45ق

18:33 (قرآن بعد المغرب  ) تلاوة للشيخ  محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة غافر 15ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة طه 45ق

01:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الكهف  45ق

02:29 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى  وما تيسر من سورة الحج  15 ق

03:01 (قبل الفجر) للشيخ على حزين  وما تيسر من سورة الممتحنة  30 ق

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