زوجة الفنان ريمون صليبا تكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد اصابته بتسمم في الدم

تعرّض الممثل اللبناني ريمون صليبا، في الساعات الماضية، لوعكة صحية بسبب إصابته بالتسمم، وهو ما أدى إلى نقله أحد المستشفيات الشهيرة في لبنان.

وسادت حالة من القلق لدى الجمهور اللبناني عقب إعلان زوجته اليازا آن صليبا يحتاج لنقل دم من فصيلة O+، دون توضيح أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو السبب الذي أدّى إلى تلقيه العلاج في المستشفى.

على الجانب الآخر، أكدت زوجة ريمون صليبا على استقرار حالته، وقالت إن حالته الصحية مستقرة بعد إجراء الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة، حيث تبيّن تعرّضه للتسمم، بالإضافة إلى معاناته من قرحة في المعدة.

وتعتبر المسرحية اللبنانية "مش بس عالميلاد"، هي آخر أعمال ريمون صليبا، وقد عُرضت قبل أشهر من تأليف الأخوين فريد وماهر صباغ، بمشاركة عدد من نجوم التمثيل في، من بينهم يوسف الخال، أنطوانيت عقيقي، كارين رميا وآخرون.

واشتهر صليبا بحسّه الفكاهي، الذي تجلّى في العديد من الأعمال الكوميدية المسرحية والتلفزيونية.

وتنوّعت أعماله بين المسلسلات الكوميدية والبرامج الساخرة، واضعًا بصمته الخاصة في المسرح والتلفزيون، مع تركيزه على الجانب التمثيلي في مسيرته الفنية بعيدًا عن الأضواء الدعائية، ما حدّ من انتشار شهرته إقليميًا، بحسب آراء إعلامية لبنانية.

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