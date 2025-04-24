الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

زوجة الفنان ريمون صليبا تكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد اصابته بتسمم في الدم

ريمون صليبا
ريمون صليبا

تعرّض الممثل اللبناني ريمون صليبا، في الساعات الماضية، لوعكة صحية بسبب إصابته بالتسمم، وهو ما أدى إلى نقله أحد المستشفيات الشهيرة في لبنان.

 

وسادت حالة من القلق لدى الجمهور اللبناني عقب إعلان زوجته اليازا آن صليبا يحتاج لنقل دم من فصيلة O+، دون توضيح أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو السبب الذي أدّى إلى تلقيه العلاج في المستشفى.

 

على الجانب الآخر، أكدت زوجة ريمون صليبا على استقرار حالته، وقالت إن حالته الصحية مستقرة بعد إجراء الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة، حيث تبيّن تعرّضه للتسمم، بالإضافة إلى معاناته من قرحة في المعدة.

وتعتبر المسرحية اللبنانية "مش بس عالميلاد"، هي آخر أعمال ريمون صليبا، وقد عُرضت قبل أشهر من تأليف الأخوين فريد وماهر صباغ، بمشاركة عدد من نجوم التمثيل في، من بينهم يوسف الخال، أنطوانيت عقيقي، كارين رميا وآخرون.

 

واشتهر صليبا بحسّه الفكاهي، الذي تجلّى في العديد من الأعمال الكوميدية المسرحية والتلفزيونية.

 

وتنوّعت أعماله بين المسلسلات الكوميدية والبرامج الساخرة، واضعًا بصمته الخاصة في المسرح والتلفزيون، مع تركيزه على الجانب التمثيلي في مسيرته الفنية بعيدًا عن الأضواء الدعائية، ما حدّ من انتشار شهرته إقليميًا، بحسب آراء إعلامية لبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحد المستشفيات حالته الصحية يوسف الخال قرحة في المعدة الإجراءات الطبية ريمون صليبا

مواد متعلقة

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

محمد صبحى عن الفنان الراحل عبد المنعم عيسى: وداعا صديقي المخلص.. فراقك مزق روحي
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البوري والبلطي يخالفان التوقعات وارتفاع كبير يضرب 3 أصناف

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف وبشرى جديدة عن الليمون

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والبرتقال وارتفاع الجوافة

اليوم، انطلاق عرض مسلسل بريستيج

تحرك أمني عاجل بعد فيديو المشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمدينة نصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هشام جمال يهدي عروسه ليلى أحمد زاهر أغنية مخصوصة بصوت الجسمي في حفل زفافهما (فيديو)

أول تعليق من شعبة الثروة الداجنة على مذبحة الفراخ البياضة لإحداث أزمة في البيض

خدمات

المزيد

انقلاب جذري ويستمر لأيام، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية