الخميس 24 أبريل 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض كبير بدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض اليوم الخميس بقيم تترواح من 4 إلى 7 درجات مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الخميس 24 -4- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا الخميس 24 -4- 2025 بوادي النطرون


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل  ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:24
 

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