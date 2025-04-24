الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة 45 يومًا على ذمة التحقيق.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة أخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 37 متهما بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس شريف الروبي و9 متهمين آخرين في نشر أخبار كاذبة 45 يوما
ads

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف توقعات الخبراء للأسعار خلال الفترة المقبلة

41 فرد أمن وحراسات خاصة لتأمين حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (صور)

إسرائيل بتولع، النيران تتمدد في الاحتلال ونتنياهو يطلب الدعم من دول الجوار (فيديو)

في بيان رسمي، برشلونة يكشف ما حدث في ملعب كامب نو (فيديو)

الإنتربول يلاحق 3 متهمين جدد في قضية سارة خليفة هربوا خارج البلاد

بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة، الأرصاد تحذر من طقس الغد

منها الالتزام بأوامر الله، أهمية الطاعة وكيفيتها في الإسلام

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الالتزام بأوامر الله، أهمية الطاعة وكيفيتها في الإسلام

مفتي الجمهورية: سيطرة المادة وضمور الضمير وغياب القانون الأخلاقي أبرز أمراض العصر

«ويحلفون بالله إنهم لمنكم»، محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر عداوة المنافقين للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية