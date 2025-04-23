الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

41 فرد أمن وحراسات خاصة لتأمين حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (صور)

تأمين زفاف هشام جمال
تأمين زفاف هشام جمال وليلي زاهر، فيتو

شهد حفل زفاف ليلى زاهر والمنتج هشام جمال ظهورا لافتا للحراسات الخاصة، وذلك قبل انطلاق الحفل الليلة، حيث يقوم بتأمين موقع الحفل، 29 فرد أمن، بالإضافة إلى وجود 12 جارد آخرين. 

حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال 

ويحتفل الفنان والمنتج هشام جمال بزفافه على الفنانة ليلى أحمد زاهر اليوم الأربعاء، في منطقة سقارة التاريخية، وذلك بعد الاحتفال بعقد قرانهما الأسبوع الماضي.

وشهد حفل زفاف تجهيزات ضخمة وحراسات شديدة قبل انطلاق الحفل وتوافد الضيوف.

عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال 

واحتفل مؤخرًا الفنان أحمد زاهر بعقد قران ابنته الفنانة ليلى زاهر، على المنتج هشام جمال، حيث أقيم الحفل بقصر محمد على بمنطقة المنيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، كما حضر الحفل الفنانون عماد زيادة وأحمد رزق ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم.

وكانت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، قد أكدت أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها الفنان أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها المنتج والفنان هشام جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل زفاف ليلي زاهر و هشام جمال زفاف ليلي زاهر و هشام جمال ليلي زاهر و هشام جمال زفاف ليلي زاهر و المنتج هشام جمال حفل زفاف ليلي زاهر عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال
ads

الأكثر قراءة

41 فرد أمن وحراسات خاصة لتأمين حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (صور)

الإنتربول يلاحق 3 متهمين جدد في قضية سارة خليفة هربوا خارج البلاد

الأرصاد: القاهرة تسجل 35 درجة مئوية في العاشرة صباحا لأول مرة

إخلاء سبيل مدير الطب البيطري بطنطا بعد سماع أقواله في مقتل كلب هاسكي

بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

ترامب يبيع دولة في سوق النخاسة، بنود الوثيقة الأمريكية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

إسرائيل بتولع، النيران تتمدد في الاحتلال ونتنياهو يطلب الدعم من دول الجوار (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الطيب أو مزيل العرق أثناء الحج؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات صعبة قريبًا

ما حكم لبس الملابس الداخلية تحت ملابس الإحرام؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية