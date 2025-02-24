بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

تصدر اسم رافعة الأثقال نهلة رمضان محرك البحث “جوجل” بعد تداول أنباء عن تدهور حالتها الصحية، والتي سبق وأصيبت بطلة رفع الأثقال بضمور في العضلات وأنها في مرحلة متأخرة من العلاج.

وناشد العديد من أصدقاء البطلة نهلة رمضان وزير الشباب والرياضة واتحاد رفع الأثقال للتدخل لعلاجها، بعد أن تعرضت للإصابة بضمور العضلات نتيجة مضاعفات شديدة.

ونستعرض في التقرير التالي جميع تفاصيل مرض بطلة الأثقال المصرية نهلة رمضان.

ضمور العضلات

ضمور العضلات هو عندما تبدو العضلات أصغر من المعتاد بسبب نقص الأنسجة العضلية، وقد تساهم قلة النشاط البدني ونقص التغذية والعوامل الوراثية وبعض الحالات الطبية في ذلك، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ويمكن أن يحدث ضمور العضلات بعد فترات طويلة من عدم النشاط، وإذا لم يتم استخدام العضلة، فسيقوم الجسم في النهاية بتكسيرها للحفاظ على الطاقة.

كما يمكن أن يحدث ضمور العضلات الناجم عن عدم النشاط إذا ظل الشخص غير قادر على الحركة أثناء تعافيه من مرض أو إصابة، وقد يؤدي الحصول على تمارين منتظمة ومحاولة العلاج الطبيعي إلى عكس هذا الشكل من ضمور العضلات.

ويمكن للأشخاص علاج ضمور العضلات من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة أو تجربة العلاج الطبيعي أو الخضوع لعملية جراحية.

أسباب الإصابة بضمور العضلات

ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في ضمور العضلات، بما في ذلك:

سوء التغذية

ويمكن أن يؤدي سوء التغذية إلى ظهور العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك ضمور العضلات.

على وجه التحديد، تحذر مؤسسة هشاشة العظام الدولية من أن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين الخالي من الدهون والفواكه والخضروات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في كتلة العضلات.

وقد يتطور ضمور العضلات المرتبط بسوء التغذية نتيجة لحالات طبية تعوق قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، مثل:

متلازمة القولون العصبي

مرض الاضطرابات الهضمية

السرطان

والضمور العضلي هو حالة أيضية معقدة تسبب فقدانًا شديدًا للوزن وضمورًا للعضلات، ويمكن أن يتطور الضمور العضلي كأحد أعراض حالة كامنة أخرى، مثل السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية أو التصلب المتعدد.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالضمور العضلي من فقدان كبير للشهية أو فقدان غير مقصود للوزن على الرغم من استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية.

العمر

مع تقدم الشخص في السن، ينتج جسمه عددًا أقل من البروتينات التي تعزز نمو العضلات، ويتسبب هذا الانخفاض في البروتين المتاح في انكماش خلايا العضلات، مما يؤدي إلى حالة تسمى فقدان العضلات.

وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن فقدان العضلات يؤثر على ما يصل إلى ثلث الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

بالإضافة إلى انخفاض كتلة العضلات، يمكن أن يسبب فقدان العضلات الأعراض التالية:

ضعف أو وهن

ضعف التوازن

صعوبة الحركة

انخفاض القدرة على التحمل

وقد يكون فقدان كتلة العضلات نتيجة حتمية لعملية الشيخوخة الطبيعية، ومع ذلك، يمكن أن يزيد من خطر الإصابات ويؤثر سلبًا على جودة حياة الشخص بشكل عام.

الوراثة

وضمور العضلات الشوكي (SMA) هو اضطراب وراثي يسبب فقدان الخلايا العصبية الحركية وضمور العضلات.

وهناك عدة أنواع مختلفة من SMA تندرج ضمن الفئات التالية:

وضمور العضلات الشوكي المرتبط بالكروموسوم 5: تحدث هذه الأنواع من SMA بسبب طفرة في جينات SMN1 على الكروموسوم 5، وتؤدي الطفرات إلى نقص بروتين الخلايا العصبية الحركية للبقاء، ويتطور SMA عادةً في مرحلة الطفولة ولكن يمكن أن يتطور في أي وقت من الحياة.

ويشير ضمور العضلات إلى مجموعة من الحالات التقدمية التي تسبب فقدان كتلة العضلات والضعف.

ويحدث ضمور العضلات عندما تطفر إحدى الجينات المشاركة في إنتاج البروتين، ويمكن للشخص أن يرث الطفرات الجينية، ولكن العديد منها تحدث بشكل طبيعي مع نمو الجنين.

الحالات الطبية

تشمل الأمراض والحالات المزمنة التي يمكن أن تساهم في ضمور العضلات ما يلي:

التصلب الجانبي الضموري (ALS): يسمى أيضًا مرض لو جيريج، ويشمل ALS عدة أنواع تلحق الضرر بالخلايا العصبية الحركية التي تتحكم في العضلات.

التصلب المتعدد: تحدث هذه الحالة المزمنة عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب التهابًا ضارًا في الألياف العصبية.

التهاب المفاصل: يشير التهاب المفاصل إلى التهاب المفاصل الذي يسبب الألم والتيبس، ويمكن أن يحد التهاب المفاصل بشدة من حركة الشخص، مما قد يؤدي إلى عدم استخدام العضلات وضمورها.

التهاب العضلات: تسبب هذه الحالة ضعف العضلات والألم، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالتهاب العضلات بعد الإصابة بعدوى فيروسية أو كأثر جانبي لحالة مناعية ذاتية.

شلل الأطفال: يهاجم هذا المرض المعدي الجهاز العصبي، ويسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وقد يؤدي إلى شلل دائم.

مشاكل عصبية

يمكن أن تؤدي الإصابة أو الحالة إلى إتلاف الأعصاب التي تتحكم في العضلات، مما يؤدي إلى حالة تسمى ضمور العضلات العصبي.

عندما تتطور هذه الحالة، تتوقف العضلات عن الانقباض لأنها لم تعد تتلقى إشارات من العصب.

أعراض ضمور العضلات

تختلف أعراض ضمور العضلات على نطاق واسع اعتمادًا على سبب وشدة فقدان العضلات.

بالإضافة إلى انخفاض كتلة العضلات، تشمل أعراض ضمور العضلات ما يلي:

وجود ذراع أو ساق أصغر بشكل ملحوظ من الآخرين

الشعور بضعف في أحد الأطراف أو بشكل عام

صعوبة في التوازن

البقاء غير نشط لفترة طويلة

علاج ضمور العضلات

تختلف علاجات ضمور العضلات اعتمادًا على درجة فقدان العضلات ووجود أي حالات طبية أساسية.

قد يساعد علاج الحالة الأساسية التي تسبب ضمور العضلات في إبطاء تقدم فقدان العضلات.

تشمل علاجات ضمور العضلات ما يلي:

العلاج الطبيعي

يتضمن العلاج الطبيعي القيام بتمارين وتمددات محددة بهدف منع عدم القدرة على الحركة.يقدم العلاج الطبيعي الفوائد التالية للأشخاص الذين يعانون من ضمور العضلات:

منع عدم القدرة على الحركة

زيادة قوة العضلات

تحسين الدورة الدموية

تقليل التشنج، الذي يسبب تقلص العضلات المستمر

التحفيز الكهربائي الوظيفي

التحفيز الكهربائي الوظيفي (FES) هو علاج فعال آخر لضمور العضلات، وهو ينطوي على استخدام النبضات الكهربائية لتحفيز تقلص العضلات في العضلات المصابة.

أثناء التحفيز الكهربائي الوظيفي، يقوم فني مدرب بربط أقطاب كهربائية بأطراف ضامرة، وتنقل الأقطاب تيارًا كهربائيًا، مما يؤدي إلى تحريك الطرف.

الجراحة

قد تعمل الإجراءات الجراحية على تحسين وظيفة العضلات لدى الأشخاص الذين يرتبط ضمور عضلاتهم بحالات عصبية أو إصابات أو سوء التغذية.

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