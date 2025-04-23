مدرب برشلونة يدافع عن أنشيلوتي: ريال مدريد يمتلك أحد أفضل مدربي العالم

دافع الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد.

فليك يدافع عن أنشيلوتي

وقال فليك في تصريحاته عقب الفوز على ريال مايوركا: "ريال مدريد فريق كبير ويمتلك أحد أفضل المدربين في العالم. أنشيلوتي رجل نبيل، وأكن له أقصى درجات الاحترام، يوم السبت سنلعب ضد ريال مدريد بقيادة كارلو، وأنا سعيد بلقائه لأنه مدرب رائع.

وبشأن إراحة ريال مدريد يوم أقل من برشلونة قبل نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل، أوضح فليك: "قد يكون الأمر إيجابيًا، وقد لا يكون. لقد لعبنا أيضًا العديد من المباريات في ظروف مشابهة".

وسئل فليك "هل أعجبك انسجام البدلاء على أرضية الملعب؟".. وأجاب خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "وضع فيران توريس مختلف. إنه يشارك كثيرًا، ويريد تسجيل الأهداف، وإذا لم يشارك يغضب".

وأضاف: "أما في حالة هيكتور فورت وأنسو فاتي، كانت فكرتي أن يلعبوا. وكنت قد قلت ذلك. تحدثت مع اللاعبين. ربما كان بإمكان بابلو توري أن يشارك أيضًا، لكن المباراة كانت متكافئة.. لكنني سعيد بأن الجميع مندمج. وهذا ما أريد رؤيته حتى نهاية الموسم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.