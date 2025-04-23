برشلونة يغرد، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة خيتافي وريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني، يتربع برشلونة علي صدارة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة قبل مواجهة ريال مدريد خيتافي اليوم الأربعاء في الجولة الـ 33.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة قبل إقامة مباراته أمام خيتافي في الجولة الثالثة والثلاثين .

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة خيتافي ضد ريال مدريد

1- برشلونة 76 نقطة

2- ريال مدريد 69 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة

5- فياريال 52 نقطة

6- ريال بيتيس 51 نقطة

7- ريال مايوركا 44 نقطة

8- سيلتا فيغو 43 نقطة

9- ريال سوسييداد 42 نقطة

10- رايو فاليكانو 41 نقطة

11- أوساسونا 41 نقطة

12- إسبانيول 39 نقطة

13- خيتافي 39 نقطة

14- فالنسيا 39 نقطة

15- إشبيلية 37 نقطة

16- جيرونا 34 نقطة

17- لاس بالماس 32 نقطة

18- ديبورتيفو ألافيس 31 نقطة

19- ليجانيس 29 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

ويحل ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء ضيفا أمام خيتافي على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الملكي إلى الفوز واستعادة فارق النقاط مع برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط، وذلك بعد أن توسع الفارق إلى 7 نقاط عقب فوز برشلونة أمس على ريال مايوركا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، ويتواجد خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة خيتافي أمام ريال مدريد



تذاع مباراة خيتافي أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

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