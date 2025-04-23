اتحاد كرة اليد يرشح خالد فتحي لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي

كرة اليد، قرر مسؤولو اتحاد كرة اليد ترشيح خالد فتحي رئيس الاتحاد، لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، في الانتخابات المقرر إقامتها بالقاهرة، خلال الفترة من 15 وحتى 18 مايو المقبل.

جاء قرار اتحاد كرة اليد في الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد في مدينة 6 أكتوبر.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد خلال اجتماعه، الموافقة علي ترشيح مصطفى المعملي ليكون ضمن اللجنة الفنية المشرفة على بطولة كأس العرب لمنتخبات الرجال بالكويت.

وأيضًا وافق المجلس علي إعادة تشكيل لجنة المشروعات القومية والموهوبين لتصبح على النحو التالي:

شريف طه (رئيسًا)

محمد مصطفى (عضوًا)

حسن رمزي (عضوًا)

أحمد خضر (عضوًا)

هاني الطيب (عضوًا)

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