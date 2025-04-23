الدوري الإسباني، أتلتيك بيلباو يتقدم على لاس بالماس 0/1 في الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة فريق أتلتيك بيلباو أمام نظيره لاس بالماس بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان ماميس، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإسباني - الليجا.
سجل إينياكي ويليامز هدف بيلباو في مرمى لاس بالماس في الدقيقة 6.
تشكيل أتلتيك بيلباو ضد لاس بالماس
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: دانييل فيفيان، ييراي ألفاريز، يوري بيرشيش.
خط الوسط: أوسكار دي ماركوس،، إينييجو رويز دي جالاريتا، ميكيل ياوريجيزار، مروان سنادي، أوهيان سانسيت.
خط الهجوم: أليكس بيرينجور، إينياكي ويليامز.
تشكيل لاس بالماس أمام أتلتيك بيلباو
حراسة المرمى: دينكو هوركاش.
خط الدفاع: خوسيه أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، ميكا مارمول، ستيفان بايتيتش.
خط الوسط: داريو إيسوجو، ألبيرتو موليرو، مارفين بارك، فيتي روزادا.
خط الهجوم: ساندرو راميريز، أوليفر مكبورني.
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