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رياضة

سيلتا فيجو يقسو على فياريال بثلاثية في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو، فيتو
سيلتا فيجو، فيتو

فاز فريق سيلتا فيجو على نظيره فياريال بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد أبانكا، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإسباني - الليجا.

مباراة سيلتا فيجو وفياريال 

وسجل ثلاثية فريق سيلتا فيجو كل من: فير لوبيز في الدقيقة 45 وبورخا ايجليسياس في الدقيقة 53، وياجو أسباس في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ترتيب سيلتا فيجو وفياريال في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق سيلتا فيجو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يأتي في فياريال في المركز الخامس من جدول ترتيب الليجا حيث يحتوي رصيده على 52 نقطة. 

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