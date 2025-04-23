سيلتا فيجو يقسو على فياريال بثلاثية في الدوري الإسباني

فاز فريق سيلتا فيجو على نظيره فياريال بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد أبانكا، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإسباني - الليجا.

مباراة سيلتا فيجو وفياريال

وسجل ثلاثية فريق سيلتا فيجو كل من: فير لوبيز في الدقيقة 45 وبورخا ايجليسياس في الدقيقة 53، وياجو أسباس في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ترتيب سيلتا فيجو وفياريال في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق سيلتا فيجو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يأتي في فياريال في المركز الخامس من جدول ترتيب الليجا حيث يحتوي رصيده على 52 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.