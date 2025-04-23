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أتلتيك بيلباو يفوز على لاس بالماس 0/1 في الدوري الإسباني

بيلباو ولاس بالماس،
بيلباو ولاس بالماس، فيتو

انتهت مباراة فريق أتلتيك بيلباو أمام نظيره لاس بالماس بنتيجة 0/1 لبيلباو، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان ماميس، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل إينياكي ويليامز هدف بيلباو في شباك لاس بالماس في الدقيقة 6.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد لاس بالماس

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: دانييل فيفيان، ييراي ألفاريز، يوري بيرشيش.

خط الوسط: أوسكار دي ماركوس،، إينييجو رويز دي جالاريتا، ميكيل ياوريجيزار، مروان سنادي، أوهيان سانسيت.

خط الهجوم: أليكس بيرينجور، إينياكي ويليامز.

تشكيل لاس بالماس أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: دينكو هوركاش.

خط الدفاع: خوسيه أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، ميكا مارمول، ستيفان بايتيتش.

خط الوسط: داريو إيسوجو، ألبيرتو موليرو، مارفين بارك، فيتي روزادا.

خط الهجوم: ساندرو راميريز، أوليفر مكبورني.

 

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