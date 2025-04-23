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رياضة

عروض إسبانية وسعودية، غموض حول مصير فاسكيز مع ريال مدريد

لوكاس فاسكيز، فيتو
لوكاس فاسكيز، فيتو

الدوري الإسباني، كشفت تقارير صحفية عن تلقي لوكاس فاسكيز جناح فريق ريال مدريد، لعرض مغر من أحد أندية الدوري الإسباني، للرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن نادي ريال مايوركا يعد واحدا من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز، حيث ينتهي عقد اللاعب نهاية يونيو المقبل.

ويأتي اهتمام مايوركا بضم فاسكيز في ظل تلقي اللاعب عروضًا من أندية الدوري السعودي.

وعلى الجانب الآخر، أعلن مسؤولو فريق ريال مدريد، أنه حتى الآن لم تصل أي عروض رسمية لضم اللاعب، الأمر الذي أثار الجدل حول مستقبله خلال الفترة المقبلة مع الفريق الملكي.

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