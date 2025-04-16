بقيمة 40 جنيها في الجرام، تحرك جديد في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء وبلغت قيمة الزيادة نحو 40 جنيها فى الجرام الواحد.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5474 جنيهًا “بيع”، 5451 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4790 جنيهًا “بيع”، 4770 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4105 جنيهات “بيع”، 4080 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38320 جنيهًا “بيع”، 38160 جنيهًا “شراء”.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء المبكرة نتيجة لمخاوف النمو الاقتصادي العالمي ما زاد الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 3281 دولار للأونصة (الأوقية) عند الساعة 4:52 بتوقيت جرينتش.

وبلغ الذهب ذروته عند 3275.20 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.9 بالمئة متجاوزة مستويات الـ 3300 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، عند الساعة 5:10 بتوقيت جرينتش.

توقعات أسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى

ويتوقع ان يخفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 87 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية 2025.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار، عند الساعة 3:19 بتوقيت جرينتش.

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