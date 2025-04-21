الإثنين 21 أبريل 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع اللمسات النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزي

محافظ دمياط أمام
محافظ دمياط أمام مستشفي رأس البر.. ڤيتو

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جولة تفقدية بمستشفى رأس البر المركزي لمتابعة الأعمال النهائية بمشروع التطوير والتوسعة الجارية، وذلك استعدادًا لافتتاحه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

رافق المحافظ خلال جولته المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة.

محافظ دمياط يتابع اللمسات النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزي استعدادًا للافتتاح في العيد القومي للمحافظة
محافظ دمياط يتابع اللمسات النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزي استعدادًا للافتتاح في العيد القومي للمحافظة

شرح تفصيلي من مدير المستشفى 

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد عريف، مدير المستشفى، حول ما تم تنفيذه ضمن مشروع التطوير، والذي شمل توسعة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى ٣٠ سريرًا بالأقسام الداخلية والفندقية، بالإضافة إلى ٥ أسرة عناية مركزة، واستحداث أقسام جديدة وفق أحدث المعايير الطبية.

تشغيل تجريبي وافتتاح مرتقب

وتفقد المحافظ أقسام العناية المركزة والعمليات والحضانات والقسم الداخلي وسكن الأطباء والعيادات الخارجية، كما اطلع على مستوى التجهيزات الطبية، وفرش المستشفى، وشبكة الغازات الطبية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة.

كما تابع المحافظ خطة التنسيق مع مستشفى جراحات اليوم الواحد لتحويل الحالات الطارئة من قسم الاستقبال، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة لرواد المدينة، خاصة في أوقات الذروة خلال المواسم والإجازات الرسمية.

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