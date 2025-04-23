على هامش فعاليات نيو سبيس أفريقيا، السفيرة الأمريكية تؤكد التعاون مع مصر في مجال الفضاء

أكدت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفي غارغ، التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر والدول الأفريقية في نقل الخبرة بمجال الفضاء علي المستوي الحكومي وشركات القطاع الخاص.

مؤتمر وفد الشركات الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا الفضاء

ونوهت السفيرة الأمريكية، الي أهمية استكشاف الفضاء في دفع افاق المعرفة الانسانية، مؤكدة علي أهمية أنشطة صناعة الفضاء في ربط العالم.

وقالت السفيرة هيرو مصطفي، أنه من خلال قوة الإرادة الإنسانية والابتكار، يمكن زيادة الآفاق إلى ما كان العالم يتصور انه مستحيل، مشيرة إلي أن الشركات الأمريكية تقوم باستكشاف الفضاء والوصول إلى درجه عالية من التكنولوجيا التي تفيد المجتمعات في المستقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، بمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والمشاركة في مؤتمر" نيو سبيس أفريقا 2025" وبحضور أعضاء سفارة واشنطن وممثلين عن إدارة الفضاء بوزارة التجارة بالادارة الأمريكية.

وفد شركات الفضاء الأمريكية، فيتو

كما أكدت السفيرة الأمريكية، أن هذا أن المؤتمر مثل فرصه كبيرة لدعم الشراكه بين القطاعين العام والخاص من أجل الرخاء وبناء عالم مترابط،

ومن جانبهم قال، ممثلوا الشركات الأمريكية "برينسيتون لانظمة الاقمار الصناعية وهوك ايي ٣٦٠ واستراينيز"، أن لديهم أقمارا صناعية تستخدم تكنولوجيات الاستشعار عن بعد للتعامل مع تنمية المحاصيل والزراعة، وايضا من خلال الذكاء الاصطناعي.يمكن تحسين الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي مثل الأمن الغذائي ومراقبة الصيد غير الشرعي في المياه المفتوحة، ورصد الاتصالات غير الشرعية ومساعده الدول في تحري الأنشطة الإرهابية في المناطق النائية من أجل دعم الأمن القومي.

مصرية ضمن وفد الشركات الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء

وعلى صعيد فرص تمكين المراه المصرية في العمل بمجال الفضاء، أشار الوفد الأمريكي إلى أنه يعمل معهم مهندسة مصرية، ويجري العمل علي التوسع لمشاركة الطلبة في مصر بمشروعاتهم.

مؤكدين، أن مصر تقوم بجهد مهم في مجال الفضاء، وأن التعاون هو المفتاح لنقل التكنولوجيا، وهناك أيضا حرص علي التعاون مع العلماء المصريين.

كما أكدوا، أن مصر تمتلك موقع متميز بالنسبة للأقمار الصناعية، لافتين إلي وجود تدريب مشترك للعاملين علي التعامل مع البيانات وبناء القدرات وتلبية الاحتياجات التكنولوجية ومنها ما يتعلق بالأمن القومي.

مؤتمر نيو سبيس أفريقيا 2025

وشدد فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025"، الذي تستضيفه المدينة الفضائية المصرية حاليًا، أهمية تبني رؤية إفريقية موحدة لقيادة التحول الفضائي في القارة، وبناء صناعة فضائية مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة إفريقيا على خارطة الفضاء العالمية.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات استراتيجية موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية، وآليات جذب الاستثمارات المبتكرة لتطوير القطاع الفضائي، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص وشراكات دولية فاعلة تدعم الطموحات المشتركة للقارة.

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