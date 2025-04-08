لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" نقلت رائدي الفضاء الروسيين سيرجي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي ورائد الفضاء الأمريكي التابع لـ"ناسا"، جونثان كيم، إلى محطة الفضاء الدولية.

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وانطلق صاروخ "سويوز- 2.1 إيه" في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت موسكو (5:47 بتوقيت جرينتش)، من منصة الإطلاق الحادية والثلاثين في مطار بايكونور الفضائي.



وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطاقم من المحطة 245 يومًا.



وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.

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