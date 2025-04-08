الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

الفضاء،فيتو
الفضاء،فيتو

أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" نقلت رائدي الفضاء الروسيين سيرجي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي ورائد الفضاء الأمريكي التابع لـ"ناسا"، جونثان كيم، إلى محطة الفضاء الدولية.

https://t.me/Sputnik_Arabic/202305


وانطلق صاروخ "سويوز- 2.1 إيه" في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت موسكو (5:47 بتوقيت جرينتش)، من منصة الإطلاق الحادية والثلاثين في مطار بايكونور الفضائي.


وبعد تسع دقائق، أطلق الصاروخ مركبة الفضاء سويوز "إم إس-27 " إلى مدار أرضي منخفض.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطاقم من المحطة 245 يومًا.


وخلال الرحلة، سيقوم رائدا الفضاء الروسيان بإجراء عمليتي سير في الفضاء وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رائد الفضاء الأمريكي روسكوسموس المركبة الفضائية سويوز المركبة الفضائية الفضاء الدولية الفضاء الروسي

مواد متعلقة

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

قرار مفاجئ من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بساعات

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

مصدر بالأهلي: زيزو سيكون نجم الحملات الإعلانية في الموسم الجديد

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

الأهلي ينتظر انتهاء موسم زيزو مع الزمالك لاستخراج تأشيرة أمريكا

منوعات

المزيد

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية