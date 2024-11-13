مهرجان القاهرة السينمائي،السفيرة الأمريكية: معجبة بالفن المصري وأحب يسرا ونيللي كريم

كشفت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، عن الفيلم المصري الذي تحبه، وأبرز فنانة تحب تمثيلها.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية أن أول فيلم عربي شاهدته هو صعيدي في الجامعة الأمريكية وأنها ضحكت كثيرا خلال مشاهدة العمل.

حب يسرا ونيللي كريم

ولفتت إلى أنها تحب الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم ومعجبة من معجباتهن، إلي جانب إعجابها بالفن المصري بشكل عام.

مهرجان القاهرة السينمائي



ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".