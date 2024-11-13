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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي،السفيرة الأمريكية: معجبة بالفن المصري وأحب يسرا ونيللي كريم

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية بالقاهرة، فيتو

كشفت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، عن الفيلم المصري الذي تحبه، وأبرز فنانة تحب تمثيلها.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية أن أول فيلم عربي شاهدته هو صعيدي في الجامعة الأمريكية وأنها ضحكت كثيرا خلال مشاهدة العمل.

حب يسرا ونيللي كريم

ولفتت إلى أنها تحب الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم ومعجبة من معجباتهن، إلي جانب إعجابها بالفن المصري بشكل عام.

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

مهرجان القاهرة السينمائي 
 
ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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السفيرة الامريكية بالقاهرة هيرو مصطفى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي صعيدي في الجامعة الامريكية الفنانة يسرا الفنانة نيللي كريم

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