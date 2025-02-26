تفاصيل قرار الفيفا بإيقاف القيد في بيراميدز

تلقى فريق بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإخطاره بإيقاف القيد الخاص بالفريق بشكل رسمي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء الخطاب نظرا لوجود قضية عليه في «فيفا» بسبب مستحقات مالية لم يتم دفعها حتى الآن بحكم لصالح التونسي عمر لعيوني، لاعب الفريق السماوي السابق.

وأخطر «فيفا» رسميا فريق بيراميدز بإيقاف القيد الخاص به وحظره من تسجيل صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب قضية لاعبه السابق التونسي عمر لعيوني، الذي اشتكى الفريق السماوي في فيفا للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

شكوى عمر لعيوني



وطالب عمر لعيوني، في شكواه لـ«فيفا»، نادي بيراميدز بسداد 300 ألف دولار، فضلا عن الفائدة 5% من 1 يناير 2023، لاسيما بعدما تم رفض استئناف الفريق السماوي من قبل محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، بشكل رسمي، وأصبح ملزما بدفع هذه الأموال لصالح اللاعب التونسي.



ووفقا لبيان «فيفا» عن طريق غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي، فإن فريق بيراميدز لم يلتزم بالقرار الصادر من محكمة التحكيم الرياضية «كاس» بدفع المستحقات المالية للاعب عمر لعيوني، بعد رفض استئناف الفريق السماوي رسميا، الأمر الذي جعل الاتحاد الدولي يصدر قراره الرسمي بمعاقبة بيراميدز ومنعه من القيد حتى السداد.

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