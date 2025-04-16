عمرو أدهم: ننتظر موقف "فيفا" بعد وفاة آرون بوبيندزا

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن ناديه في انتظار موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص شكوى النادي ضد اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، والذي توفي اليوم عن عمر يناهز 28 عامًا.





وأشار عمرو أدهم في تصريح للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إلى أن شكوى النادي كانت تطالب بتعويضات تضامنية بين اللاعب والنادي الروماني الذي كان يلعب له من قبل، وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد اللاعب والنادي الروماني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت رقم FPSD-17571، وكانت الشكوى ما زالت متداولة بلجنة فض المنازعات بـ"فيفا" حتى هذه اللحظة.



وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه لم يتحدث لأي من وسائل الإعلام للتعليق على موقف نادي الزمالك مفضلًا أن يكون كلامه بشكل رسمي بعد التواصل مع المحامي المكلف بمتابعة القضية للوقوف على موقف الزمالك بشكل قانوني.



وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب آرون بوبيندزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتراجع عن إتمام التعاقد، وآخر نادي لعب معه هو تشجيانج الصيني.



وتوفي آرون بوبيندزا اليوم الأربعاء في الصين إثر حادث سقوط من مكان مرتفع بأحد المباني السكنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.