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خارج الحدود

للارتقاء بمستوى العلاقات، وزير الخارجية يستقبل أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي

أعضاء مجلس التعاون
أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.

العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والكويت 

أكد وزير الخارجية، على الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والكويت والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

مؤكدا، الحرص على البناء على الزخم الذي تولد عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت مؤخرا، وما تمخض عنها من نتائج مهمة من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة.

تطوير مناخ الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص

واستعرض وزير الخارجية الخطوات التى اتخذتها مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير مناخ الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص. 

 إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية.

وأكد في هذا الإطار على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، موضحًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في مصر بمختلف المجالات، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وكذلك تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية.

تعزيز حركة التجارة بين البلدين الشقيقين

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، والربط بين الموانئ المصرية والكويتية استفادةً من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وغيرها من المناطق الجغرافية، بما يسهم في تعظيم إمكانيات مصر كقاعدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.

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بدر عبد العاطي مجلس التعاون المصري الكويتي مصر والكويت

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