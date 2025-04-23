مصر والكويت تبحثان ضخ استثمارات جديدة في قطاعات حيوية أبرزها الغذاء والطاقة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضم عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير/ غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عدد من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بسفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

وأشار مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، معربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت يومي 14 و15 أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون، خاصة في المجال الاقتصادي.

وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا إلى نتائج لقاءات وزير الاستثمار على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

كما أشار إلى نتائج لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته إلى الكويت في نوفمبر 2024.

واستعرض رئيس الوزراء الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأعوام العشرة الماضية، وجهود تحسين مناخ الاستثمار ضمن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في محاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة، ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة الثالثة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات، بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار موزعة على 1431 مشروعًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي، عبر الاستثمار في مشروعات مشتركة تُحفز النمو وتوفر فرص العمل.

ودعا المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحًا أن الحكومة مستعدة لمنح الرخصة الذهبية للمشروعات المتفق عليها.

وشدد على حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر للخارج، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024 ساهمت في زيادة الموارد الدولارية عقب الالتزام بسعر صرف مرن.

كما تناول الاجتماع التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون بين الدول العربية.

وعبّر مدبولي عن تطلعه إلى دراسة الجانب الكويتي للفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا انفتاح مصر على جميع أشكال الشراكة مع المستثمرين الكويتيين بما يحقق مصالح الجانبين، مشيرًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتتيح عوائد استثمارية كبيرة.

وعرض عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي، والسياحة والفندقة.

من جانبه، أعرب محمد جاسم الصقر عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن مصر وقفت إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، خصوصًا خلال غزو العراق، مشيدًا بدور المعلمين والأطباء والمحامين المصريين في تطوير الكويت.

وأشار إلى أن الزيارة الحالية مكّنت الوفد من التعرف على واقع الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.

وأضاف أن مصر تواجه ظروفًا جيوسياسية صعبة، لكنها تملك إمكانات هائلة، خصوصًا في صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية من أهم البورصات العربية.

وأكد أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة، قائلًا: من مصلحتنا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.

بدوره، قال وزير الاستثمار إنه كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي خلال الشهور الماضية لعرض الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى اهتمام كبير من رجال الأعمال الكويتيين.

وأكد أن الحكومة تركز حاليًا على تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن الحكومة باتت تمتلك سياسات اقتصادية واضحة، تمكّن المستثمر من وضع خطط للدخول إلى السوق المصرية، خاصة في السياسات النقدية والمالية والتجارية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الأفكار للتعاون بين الجانبين، سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.

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