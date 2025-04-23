انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

انخفاض أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر مقابل استقرار البلدي

وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر مقابل استقرار البلدي، انخفاضات تراوحت بين 2 و8 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 95 جنيها و100 جنيه، بانخفاض تراوح من 3 إلى 5 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 97 إلى 102 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 102 جنيها إلى 102 جنيه، بانخفاض تراوح بين 2 و8 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 104 جنيهات إلى 107 جنيهات للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 91 جنيها إلى 92 جنيها.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 93 جنيهًا إلى 95 جنيها.

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