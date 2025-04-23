الدوري الإيطالي، بارما يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، تقدم بارما الإيطالي على نظيره يوفنتوس، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “إنيو تارديني”، ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي، في لقاء مؤجل من الإثنين الماضي بسبب وفاة البابا فرانسيس.

أحرز هدف بارما في شباك يوفنتوس لاعبه ماتيو بيليجرينو في الوقت بدل الضائع.

وأعلن مدربا الفريقين عن التشكيل الرسمي للمباراة، والتي تشهد غيابات مؤثرة أبرزها من جانب السيدة العجوز، في ظل غياب تيون كوبمينيرز، بريمر، كابال، ميليك، جاتي ومبانجولا.

واعتمد المدرب إيجور تيودور على الثنائي راندال كولو مواني ودوسان فلاهوفيتش في خط الهجوم للمرة الأولى معًا منذ توليه المسؤولية، في خطوة هجومية واضحة لاقتناص النقاط الثلاث والاقتراب من المربع الذهبي.

في المقابل، يدخل بارما المواجهة بأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور للهروب من مناطق الهبوط، معتمدًا على الثنائي الهجومي ماتيو بيليجرينو وأنجي بوني.

تشكيل يوفنتوس أمام بارما في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل يوفنتوس أمام بارما في الدوري الإيطالي كالتالي:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو

خط الدفاع: بيير كالولو، هوجو فيجا، أليساندرو كيلي

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، خيفرين تورام، أندريا كامبياسو، نيكو جونزاليس، راندال كولو مواني

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش



تشكيل بارما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

فيما ضم تشكيل بارما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: كيون سوزوكي

خط الدفاع: دانييلي ليوني، لورنزو فالنتي، إلياس فوجلياكو

خط الوسط: إنريكو ديل براتو، دينيس سوهم، آنتونيو بيرنابي، عثمان كيتا، كريستيان فاليري

خط الهجوم: ماتيو بيليجرينو، أنجي بوني

فيما استعاد فريق يوفنتوس توازنه بفوزه على ضيفه ليتشي (2-1)، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد ليتشي

على ملعبه أليانز ستاديوم، سجل البيانكونيري يوفنتوس ثنائية الفوز في الشوط الأول، حيث افتتح الهولندي تيون كوبمينيرز باب التسجيل مبكرا بعد دقيقتين، ثم عزز الدولي التركي الشاب كينان يلدز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 33.

ثم قلص ليتشي الفارق قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بفضل مدافعه فيديريكو باسكيروتو، ولكن بعد فوات الأوان.

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