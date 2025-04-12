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رياضة

يوفنتوس يستعيد الانتصارات في الدوري الإيطالي بالفوز على ليتشي 1/2

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

استعاد فريق يوفنتوس توازنه بفوزه على ضيفه ليتشي (2-1)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد ليتشي

على ملعبه أليانز ستاديوم، سجل البيانكونيري يوفنتوس ثنائية الفوز في الشوط الأول، حيث افتتح الهولندي تيون كوبمينيرز باب التسجيل مبكرا بعد دقيقتين، ثم عزز الدولي التركي الشاب كينان يلدز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 33.

ثم قلص ليتشي الفارق قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بفضل مدافعه فيديريكو باسكيروتو، ولكن بعد فوات الأوان.

ترتيب يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 

واستعاد فريق يوفنتوس بهذه النتيجة طعم الانتصارات سريعا بعد تعادله بهدف في الجولة الماضية أمام روما، ليتمسك بحظوظه في المنافسة على المربع الذهبي، حيث رفع رصيده إلى 59 نقطة، قفز بها للمركز الثالث مؤقتا في الدوري الإيطالي.

بينما جاء فريق ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

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