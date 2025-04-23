رئيس الجامعة البريطانية يشارك في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

شارك الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، في فعاليات الدورة السابعة والخمسين، من المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، والذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الجامعة الدولية بالكويت.

رئيس الجامعة البريطانية

جاء ذلك بحضور ومشاركة نخبة من مسؤولي قطاع التعليم العالي في مصر والكويت، وعلى رأسهم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور بركات عوض الهديبان، رئيس الجامعة الدولية بالكويت.

وشارك الدكتور محمد لطفي، في فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر، بصفته رئيسًا للجامعة البريطانية في مصر وسفير عن مرصد الماجنا كارتا وعضو مجلس سابق (Magna Charta Observatory)، واستعرض دور الماجنا كارتا ودورها في تطبيق القيم الأساسية لصالح الجامعات والمجتمع.

كما قدم الدكتور "لطفي"، عرض تقديمي تضمن الحديث عن مرصد الماجنا كارتا (الميثاق الأعظم للجامعات) ودوره، والضغوط المجتمعية التي تؤثر على الجامعات، وغيرهم من الموضوعات الهامة.

دور مرصد الماجنا كارتا في نشر القيم الحية داخل الجامعات

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن مشاركته في هذا الحدث تعكس التزام الجامعة بتعزيز القيم الجامعية الأساسية، مشيرًا إلى أن استقلالية المؤسسات الأكاديمية وحرية البحث والتعليم هما الدعامة الرئيسية التي تضمن للجامعات القدرة على مواكبة التحديات المعاصرة وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة.

وأوضح الدكتور "لطفي" أن مرصد الماجنا كارتا لعب دورًا محوريًا في نشر وتطبيق القيم الحية داخل الجامعات، مما يعزز من دورها الفعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعرب عن فخره بأن الجامعة البريطانية في مصر تُعد شريكًا أساسيًّا في هذا الجهد العالمي، التزامًا منها بقيم الشفافية، والتنوع، والشمولية.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية أن الجامعات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر تقدمًا، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه التعليم العالي، ودعا جميع الجامعات العربية إلى تبني مبادئ الماجنا كارتا والانضمام إلى الشبكة العالمية للجامعات لتعظيم دورها وتأثيرها الإيجابي على المستويات المحلية والدولية.

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