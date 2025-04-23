بحضور وزير التعليم العالي، رئيس جامعة الأزهر يزور السفارة المصرية بالكويت

زار الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مقر السفارة المصرية في الكويت، على هامش مشاركته في فعاليات الندوة الدولية التي عقدت في الكويت تحت عنوان «اللغة العربية ومشروع حضاري نهضوي» بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اتحاد الجامعات العربية.

رئيس جامعة الأزهر يزور السفارة المصرية في الكويت





وكان في استقبال رئيس جامعة الأزهر السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، وذلك بحضور ومشاركات واسعة من عدد من رؤساء الجامعات من مصر، ولفيف من الشخصيات العلمية والدبلوماسية من مختلف أنحاء العالم.

وعلى هامش اللقاء أجرى رئيس جامعة الأزهر، حوارًا مع عدد من الشخصيات حول التعاون مع جامعة الأزهر؛ كونها كعبة العلم وقبلة العلماء على مدار أكثر من (1085) عامًا من العطاء في خدمة الإنسانية كلها.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر أجرى زيارة إلى دولة الكويت بدعوة من الدكتور مرزوق يوسف الغنيم، أمين عام المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، بحضور الدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة الكويتي.

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