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حوادث

حملة أمنية فى دمياط تضبط 3 قضايا جلب مخدرات و5 قطع سلاح نارى

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 10 كيلو جرام لمخدر البانجو - أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين.

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كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" شملت 4 فرد محلى - طبنجة - عدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية"،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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