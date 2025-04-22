"حياة كريمة" تبدأ تطوير طريق 132 الدائري بدمياط

بدأت محافظة دمياط تنفيذ الأعمال الأولية لرصف طريق 132 الدائري بمركز كفر سعد، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية في الريف المصري.

متابعة ميدانية من محافظ دمياط ونائبته

يشهد المشروع متابعة ميدانية مستمرة من الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف مباشر من المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، لضمان التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.

رصف طريق استراتيجي يربط قرى كفر سعد ضمن خطة تطوير الريف المصري





تنفيذ هندسي من الهيئة العامة للطرق والكباري

يتولى فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بدمياط تنفيذ المشروع برئاسة المهندس طاهر صلاح، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بقيادة الأستاذ محمد الشبراوي.

مسار الطريق وأهميته الاستراتيجية

يمتد الطريق بطول 18 كم، مارًا بعدة قرى حيوية هي: التوفيقية، الإبراهيمية البحرية، الإبراهيمية القبلية، حتى شارع بنك ناصر بمدينة كفر سعد، ما يجعله محوريًا في ربط المناطق الريفية بالخدمات الأساسية.



الأعمال التمهيدية تبدأ على الأرض

بدأت المرحلة الأولى من المشروع بتكسير الطبقة الأسفلتية القديمة، وفرد طبقات السن تمهيدًا للرصف، في خطوة تعكس جدية التنفيذ وحرص الدولة على تحسين جودة الطرق في القرى.

في إطار المشروع القومي لتطوير الريف

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية القيادة السياسية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، ورفع كفاءة البنية التحتية وتيسير الخدمات لأهالي القرى.

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