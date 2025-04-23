بالتعاون مع وزارة الكهرباء، معرض فني حول ترشيد الطاقة بدمياط

إبداع طلاب دمياط يضيء طريق الترشيد

شهدت محافظة دمياط اليوم مشهدًا مميزًا في ختام فعاليات توعوية حول ترشيد استهلاك الطاقة، حيث افتتح ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المعرض الختامي الذي أقيم بمدرسة الحوراني الابتدائية.

أعمال فنية وبحوث تُجسد الوعي الطلابي

ضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والماكيتات واللافتات الإرشادية التي أعدها الطلاب بأنفسهم، إلى جانب أبحاث ومبادرات عكست فهمًا عميقًا لقيمة الطاقة ودور الفرد في الحفاظ عليها.

أشاد وكيل الوزارة بجهود القائمين على المبادرة، وعلى رأسهم محمد عمارة، منسق المبادرة، ووائل الموجي، مدير الإدارة التعليمية بفارسكور، بالإضافة إلى قسم التدريب بإدارة فارسكور برئاسة الأستاذة نعيمة زيدان، ودور أحمد سليم، مدير المدرسة، في استضافة وتنظيم المعرض.

تعليم دمياط يقيم معرضا فنيا عن ترشيد الطاقة، فيتو

تعليم دمياط يدعم ثقافة الترشيد

أكد "عمارة" أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة شاملة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لغرس ثقافة الترشيد بين الطلاب، من خلال الندوات وورش العمل والمشروعات التفاعلية.

في ختام كلمته، أشار وكيل الوزارة إلى أهمية استمرار هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وحرصًا على الموارد، مؤكدًا أن دمياط تُمثّل نموذجًا ناجحًا يُحتذى به في دعم خطط التنمية المستدامة.

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