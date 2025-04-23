الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إبداع طلاب دمياط يضيء طريق الترشيد

بالتعاون مع وزارة الكهرباء، معرض فني حول ترشيد الطاقة بدمياط

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التعليم بدمياط في ختام المعرض، فيتو

شهدت محافظة دمياط اليوم مشهدًا مميزًا في ختام فعاليات توعوية حول ترشيد استهلاك الطاقة، حيث افتتح ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المعرض الختامي الذي أقيم بمدرسة الحوراني الابتدائية.

أعمال فنية وبحوث تُجسد الوعي الطلابي

ضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والماكيتات واللافتات الإرشادية التي أعدها الطلاب بأنفسهم، إلى جانب أبحاث ومبادرات عكست فهمًا عميقًا لقيمة الطاقة ودور الفرد في الحفاظ عليها.

أشاد وكيل الوزارة بجهود القائمين على المبادرة، وعلى رأسهم محمد عمارة، منسق المبادرة، ووائل الموجي، مدير الإدارة التعليمية بفارسكور، بالإضافة إلى قسم التدريب بإدارة فارسكور برئاسة الأستاذة نعيمة زيدان، ودور أحمد سليم، مدير المدرسة، في استضافة وتنظيم المعرض.

 

تعليم دمياط يقيم معرض فني عن ترشيد الطاقة 
تعليم دمياط يقيم معرضا فنيا عن ترشيد الطاقة، فيتو 

تعليم دمياط يدعم ثقافة الترشيد

أكد "عمارة" أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة شاملة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لغرس ثقافة الترشيد بين الطلاب، من خلال الندوات وورش العمل والمشروعات التفاعلية.

في ختام كلمته، أشار وكيل الوزارة إلى أهمية استمرار هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وحرصًا على الموارد، مؤكدًا أن دمياط تُمثّل نموذجًا ناجحًا يُحتذى به في دعم خطط التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استهلاك الطاقة ترشيد استهلاك الطاقة خطط التنمية المستدامة فارسكور محافظة دمياط وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يرأس اجتماع المجلس الإقليمي للصحة

محافظ دمياط يبحث تسكين الفئات الأولى بالرعاية في اجتماع لجنة التمويل
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

الضرائب تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

الرئيس الفلسطيني يسب حماس بسبب تأخر تسليم الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

الجنيه يوجه ضربة للدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية