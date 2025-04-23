محافظ البحيرة ووكيل وزارة التعليم يقدمان العزاء لأسرة طالب توفي بإحدى مدارس دمنهور

أصدر ديوان عام محافظة البحيرة بيانا، تضمن تقديم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والقيادات التنفيذية، بخالص العزاء لأسرة الطالب يوسف محمد عوض البستاوي، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنين بدمنهور، الذي وافته المنية قبل ظهر اليوم بأحد مستشفيات دمنهور.

كان الطالب قد تعرض لحالة إغماء خلال إحدى الحصص الدراسية أمام زملائه بالمدرسة، وتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف ونقله للمستشفى، إلا أن محاولات إنعاش القلب فشلت.

وفاة تلميذ بالمرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض

تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بلاغا حول وفاة تلميذ بالمرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، بعد نقله فاقد الوعي لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمنهور، وكشف التقرير الطبي الصادر من المستشفى عن وصول التلميذ يوسف محمد عوض البستاوى، بالصف الثاني الإعدادي، مقيم بمدينة دمنهور، إلي المستشفى في حالة توقف تام لعضلة القلب دون أي علامات حيوية ظاهرة عليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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