السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الجمباز يدعو الجمهور لحضور افتتاح كأس العالم بالمجان

كأس العالم للجمباز
كأس العالم للجمباز الفني، فيتو

الجمباز، وجه مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، الدعوة إلى الجماهير المصرية لحضور افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، بالمجان.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، يوم الجمعة المقبل، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر.

كأس العالم للجمباز الفني، فيتو
كأس العالم للجمباز الفني، فيتو

وتعد البطولة  إحدى بطولات سلسلة كأس العالم الأربع التي تقام على مدار العام بإشراف من الاتحاد الدولي للعبة والمؤهلة إلى أولمبياد لوس انجلوس 2028.

ويشارك في منافسات البطولة 20 دولة هي “الجزائر – أرمينيا – أذربيجان – بلغاريا – كندا – كرواتيا – قبرص – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – إيطاليا – كازاخستان – المغرب – كوريا الشمالية – سلوفينيا – سويسرا – أوكرانيا – أمريكا – أوزبكستان – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

رئيس الاتحاد الدولي مع وزير الرياضة وإيهاب أمين
رئيس الاتحاد الدولي مع وزير الرياضة وإيهاب أمين

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن الاتحاد الدولي للجمباز برئاسة الياباني موري واتانابي لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة سنوات لاسيما بعد التنظيم المميز لبطولات كأس العالم في السنوات الماضية.

ووجه أمين الشكر للدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على الدعم والمساندة الدولية والقارية من أجل استضافة مصر كبرى البطولات الدولية والقارية في ظل وجود المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي تجعل مصر جاهزة دائما لاستضافة أكبر البطولات على مستوى العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمباز اتحاد الجمباز إيهاب أمين كأس العالم للجمباز الفني مصر

مواد متعلقة

إعلان نتائج بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا

فحص طبي شامل لجميع لاعبي الجمباز بالبحيرة

الطب الرياضي بأبي قير تجري الكشف الطبي للاعبي الجمباز بالإسكندرية

فحوصات طبية شاملة لأبطال الجمباز في الشرقية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

"مكافحة الإدمان" يوضح حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي يشمل كل فئات الشعب

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

هدوء نسبي في أسعار الذهب صباح اليوم السبت وعيار 18 وصل لهذا المستوى

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية