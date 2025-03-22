القبض على مسؤول سوري سابق مقرب من ماهر الأسد في دير الزور

أفادت وكالة "سانا" بأن إدارة الأمن العام السوري بمحافظة دير الزور ألقت القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة المقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

الأمن العام السوري يلقي القبض على مسؤول سابق مقرب من ماهر الأسد

وذكرت الوكالة أن "الحمادة كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام البائد، بالإضافة لكونه مستشارا ومسؤولا عن التنسيق بين ضباط النظام البائد وقيادات الحرس الثوري الإيراني".

وفي وقت سابق قال الأمن العام السوري، إن عناصرها قامت بإلقاء القبض عدنان السيد، نائب قائد فيلق القدس بمحافظة حلب، أحد أذرع إيران وحزب الله في تجارة الكبتاجون، وفق البيان.

الأمن العام السوري يعتقل عدنان السيد مصدر الكبتاجون

وقال في بيان الأمن العام السوري، إن عدنان السيد أحد أذرع إيران وحزب الله في تجارة الكبتاجون، ويشغل منصب نائب قائد فيلق القدس فى حلب.

وكانت حلب شهدت في وقت سابق حملة تمشيط بحثًا عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم، ومن وصفوا بفلول نظام الأسد، ممن رفضوا تسليم سلاحهم.

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