الأربعاء 23 أبريل 2025
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رياضة

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدورى المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

تنطلق مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من بطولة الدورى المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل، بمواجهات تفادي الهبوط، فيما تنطلق مباريات المنافسة علي اللقب لتلك الجولة يوم  الأربعاء المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدورى المصري

مجموعة الهروب من الهبوط

الاثنين 28 أبريل

الجونة ضد سموحة.. 5 مساءً باستاد خالد بشارة

الإسماعيلى ضد زد إف سى.. 8 مساء باستاد الإسماعيلية

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري.. 8 مساء باستاد جهاز الرياضة


الثلاثاء 29 أبريل
إنبى ضد غزل المحلة.. 8 مساء باستاد المقاولون العرب

مرحلة التتويج باللقب


الأربعاء 30 أبريل
حرس الحدود ضد بيراميدز.. 5 مساءً باستاد المكس

بتروجت ضد الأهلى.. 8 مساء باستاد الكلية الحربية


الخميس 1 مايو
سيراميكا ضد البنك الأهلى..5 مساء على ستاد هيئة قناة السويس

المصري ضد الزمالك..8 مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية


نظام الدوري المصري


ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

 

 وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.


وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

 وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

 

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.


وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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