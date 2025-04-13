ترتيب الدوري المصري، تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية بمجموعة تحديد بطل الموسم رقم 66 لدوري القسم الأول (نايل) بمواجهتين.

ويستضيف المصري رابع الترتيب برصيد 31 نقطة فريق بتروجت الثامن برصيد 25 نقطة على ملعب السويس الجديد في الساعة الرابعة.

كما يشهد ملعب الجيش ببرج العرب في تمام السابعة لقاء حرس الحدود صاحب المركز التاسع والأخير برصيد 22 نقطة أمام الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.





ويتواجد في مجموعة التتويج كلا من بيراميدز والأهلي والزمالك والبنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا وفاركو وحرس الحدود وبتروجت.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز 44 نقطة

2- الأهلي 40 نقطة

3- الزمالك 35 نقطة

4- المصري 31 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا 27 نقطة

7- فاركو 26 نقطة

8- بتروجت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

كانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت مبكرًا عن حكام هاتين المباراتين على النحو التالي:

- المصري ضد بتروجت: محمد الغازي (حكمًا للساحة) ’ خالد حسين ومحمد محمود لطفي (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) ’ علاء صبري ومحمود أبوالرجال (تقنية الفيديو).

- حرس الحدود ضد الزمالك: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة) ’ الدولي سمير جمال وعماد العقاد (مساعدين) ’ جلال أحمد (حكمًا رابعًا) ’ الدولي وائل فرحان وأحمد صلاح (تقنية الفيديو).

وانطلقت الجولة الثانية الخميس الماضي والتي شهدت لقاءين أمس (السبت) حيث تفوق سيراميكا كليوباترا على مضيفه فاركو (2 – 0) بالإسكندرية بتوقيع أحمد رمضان "بيكهام" ومحمد رضا "بوبو" في الدقيقتين 73 و90 وتقدم للمركز السادس برصيد 27 نقطة.

وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي انتهى لقاء القمة بتعادل بيراميدز مع الأهلي (1 – 1) بعدما تقدم المغربي محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك البديل أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة وحافظ على الصدارة بفارق 4 نقاط عن الأهلي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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