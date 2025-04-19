الحبس 6 أشهر لعامل متهم بقتل لص كابلات مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالحبس 6 شهور مع وقف التنفيذ بتهمة قتل لص أثناء سرقته كابلات كهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون سبتمبر 2024 توجه الحسيني ع إلى غرفة تحت الأرض في شارع كورنيش النيل بدائرة قسم مصر القديمة، لقطع وسرقة ما بها من كابلات كهربائية، وفتح غطائها ثم نزل داخل إلى الغرفة حاملا منشار حديدي ليقطع به الكابلات.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ح. س سمع أصوات سيارة في الساعة الخامسة فجر يوم الحادث في المنطقة فنظر من نافذة مسكنه المقابلة للغرفة الأرضية فشاهد المتهم يشرع في سرقة الكابلات الموجودة بها، فحمل سلاح أبيض سنجة من مسكنه وتوجه صوب الأول قاصدا منع وقوع السرقة، وأمسك بالمجني عليه وسأله ماذا يفعل فرد عليه قائلا "انا بعمل مصلحة ومتفضحنيش".



وأشار أمر الإحالة أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه أقدم خلالها الأخير على طعن الأول في الصدر أدت إلى قطع بالرئة اليمنى ونزيف دموي بالتجويف الصدري مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.

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