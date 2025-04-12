السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط لص سرق حقيبة سائحة بمدينة نصر

سقوط لص سرق حقيبة
سقوط لص سرق حقيبة سائحة بمدينة نصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيدات الأجنبيات بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، حيث أسفرت التحريات السريعة عن ضبط المتهم والدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وتمت إعادة المسروقات.

 

سقوط  لص سرق حقيبة سائحة بمدينة نصر.. وبحوزته الهاتف وجواز السفر
سقوط  لص سرق حقيبة سائحة بمدينة نصر.. وبحوزته الهاتف وجواز السفر

بلاغ من سيدة أجنبية وسرقة تحت تهديد السرعة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة سرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

وبحسب أقوالها، كانت الحقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وجواز السفر الخاص بها.

سائق ميكروباص يدهس عاملا أسفل عجلات السيارة بمنطقة الساحل

تحرير 832 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة القليوبية.
تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإعادة المسروقات للسيدة المجني عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول محافظة القليوبية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

سائق ميكروباص يدهس عاملا أسفل عجلات السيارة بمنطقة الساحل

تحرير 832 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

قصة استشهاد 3 أمناء شرطة بـ قسم شرطة النجيلة مطروح.. الداخلية ترد بمقتل اثنين من مرتكبي الحادث وتلاحق باقي الجناة.. وحقيقة احتجاز سيدات على خلفية الواقعة

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط

"يلا يا بابا من هنا"، القصة الكاملة لمشادة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام بافتتاح مسجد، مذكرة عاجلة من المحافظ بالواقعة، ووزير التنمية المحلية تقيل اللواء علاء عبد الجابر

لحظة تدخل قوات الحراسة في مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

الأكثر قراءة

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

منوعات

المزيد

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية