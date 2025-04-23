الأربعاء 23 أبريل 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: إسرائيل لا تستهدف حماس فحسب وإنما تريد التهجير الكامل للشعب الفلسطيني

رفعت سيد أحمد، فيتو
رفعت سيد أحمد، فيتو

أعرب الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، عن آماله بنجاح مقترح إنهاء الحرب في  قطاع غزة في التوصل إلى هدنة طويلة، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني على مدار 15 شهرا من حرب إبادة شاملة من جانب إسرائيل؛ ما أسفر عن سقوط 250 ألفا بين شهيد ومصاب، إلى جانب تدمير البنية التحتية من مساكن ومرافق ومدارس ومستشفيات فى هذا العدوان من طرف واحد، هو إسرائيل، فهي ليست حربا بين طرفين.

إسرائيل لا تستهدف حماس فحسب وإنما تريد التهجير الكامل للشعب الفلسطينى 

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن إسرائيل لا تستهدف حماس فحسب، وإنما تريد التهجير الكامل للشعب الفلسطينى من قطاع غزة وجعل الأرض محروقة غير صالحة للحياة، وبالتالى فالمشكلة ليست فى حماس وإنما فى إسرائيل لأنها مستمرة فى حرب الإبادة، ولن تتوقف إلا إذا مارست الدول العربية ضغوطها من خلال أوراق الضغط التى لديها، والتي تتمثل في: استخدام الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، إلى جانب النفط العربى والاستثمارات العربية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وواصل رفعت سيد أحمد حديثه، قائلا: إن إسرائيل لا يعنيها الأسرى الإسرائيليون، وإنما تريد غزة لضمها للكيان الإسرائيلى، وهناك موافقة من ترامب، وبالتالى علينا مساندة المقاومة الفلسطينية لبقاء الشعب الفلسطيني فى أرضه من خلال استخدام أوراق الضغط العربية.

دعوة للدول العربية لدعم المقاومة

وطالب الخبير الاستراتيجي الدول العربية بتحمل مسؤولياتها ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل، قائلًا: “علينا أن ننتبه جيدًا لما يحدث في غزة، فالحرب التي تشنها إسرائيل ليست حربًا متكافئة، بل هي إبادة ممنهجة استمرت لأكثر من عام ونصف”.

حرب إبادة لفتح الطريق إلى سيناء

وحذر الخبير الاستراتيجي من أن "حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين تهدف إلى تمهيد الطريق للسيطرة على سيناء، خاصة بعد انهيار اتفاقية كامب ديفيد من الجانب الإسرائيلي، الذي لم يعد يحترم المواثيق الدولية". 
وشدد على أن سيناء تمثل الخط الأمامي للأمن القومي المصري، وأن ما يحدث في غزة اليوم هو جزء من مخطط أكبر لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
 

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غزة إسرائيل حرب إبادة الشعب الفلسطيني رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى حماس المقاومة الفلسطينية

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