الأربعاء 23 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب: لن نسمح لحركة حماس بالاستمرار في حكم غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لن نسمح لحماس بالاستمرار في حكم قطاع غزة.

وفيما يتعلق بأزمة الرسوم الجمركية قال ترامب، نبلي بلاء حسنًا مع الصين وبقية الدول والجميع يسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية معنا، وعلى الدول إبرام صفقات معنا وإلا فلن تتمكن من التعامل في الولايات المتحدة.

 

اتصال ترامب ونتنياهو لمناقشة إيران وغزة

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى وقت سابق من اليوم، تحدثت مع نتنياهو بشأن عدد من المواضيع بما في ذلك التجارة وإيران وغيرها.

وأضاف ترامب: الاتصال مع نتنياهو كان جيدا للغاية ونحن متفقان بشأن جميع القضايا.

قلق كبير داخل إسرائيل بسبب محادثات إيران والولايات المتحدة

 وكانت هيئة البث العبرية، قالت الأحد الماضي، إن هناك قلقًا كبيرًا بإسرائيل من أن الولايات المتحدة قد تقدم تنازلات لـ إيران بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "إسرائيل قلقة وتحاول إقامة قناة اتصال مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن المحادثات مع إيران".

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ترامب الرئيس الأمريكى حماس قطاع غزة غزة نتنياهو

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