انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة

أمرت نياية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل مصنع نسيج دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل مصنع نسيج.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصنع نسيج ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة، فيتو

حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة، فيتو

حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة، فيتو

حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة، فيتو

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