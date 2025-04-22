إصابة طالب تعدى عليه 3 أشخاص أمام قاعة أفراح بالقليوبية

أصيب طالب جامعي بشبين القناطر في محافظة القليوبية بعدة إصابات في الجسد حيث تعدى عليه 3 أشخاص أثناء وقوفه أمام إحدى قاعات الأفراح بمنطقة شبين القناطر عقب تشاجر المتهمين داخل القاعة وخرجوا أمام باب القاعة فوجدوا المجني عليه كان قادمًا من منزله للفرح فتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض وتم نقل المصاب إلى المستشفى واجراء الإسعافات الأولية له.

إصابة طالب بعد تعدى عليه 3 أشخاص أثناء وقوفه أمام قاعة أفراح بالقليوبية

تلقى مأمور مركز شبين القناطر بـالقليوبية بلاغًا يفيد إصابة "ع. ك. ا" طالب بكلية الحقوق ببنها بعدة إصابات بالرأس والصدر والذراع.



تم إخطار مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أنه بسؤال المجني عليه أفاد بأنه أثناء توجه من منزله إلى إحدى قاعات الأفراح أمام مزلقان عرب الصوالحة دائرة المركز لحضور حفل عرس واثناء وقوفه في انتظار باقي زملائه لدخول القاعة فوجئ بمجموعة من الشباب عددهم يصل إلى أكثر من 3 اشخاص بالتعدى عليه اثناء وقوفه امام القاعة وقام أحدهم بطعنه في رأسه وذراعه وتلقى طعنة ثالثة فى صدره بجوار القلب كادت ان تودى بحياته وفروا هاربين.

وتم تحرير محضر حمل رقم 8109 بتاريخ 30 /4/2025 وتولت النيابة التحقيق.

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