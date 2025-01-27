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حوادث

أقوال عمر زهران ودفاعه في بلاغ شاليمار باتهامه بخيانة الأمانة

عمر زهران، فيتو
عمر زهران، فيتو

استمعت نيابة الجيزة اليوم لأقوال المخرج عمر زهران في بلاغ شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف ضده بتهمة بالاستيلاء على إيصال امانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

أقوال المخرج في التحقيقات 

وخلال التحقيقات انكر المخرج الاتهامات المسندة إليه، وكشف أن ظروف كتابة إيصال الأمانة كانت بسبب خلاف مادي وقع بين شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف نتج عنه توقيعه لها علي ذلك الايصال واتفقا علي ايداعه بأمانة عمر زهران لكونهما يأتمناه علي ما هو أكثر من ذلك، وعندما اتهمته شاليمار شربتلي بسرقة مجوهراتها قدمه للمحكمة ليؤكد انه أمين عليهما ولا يمكن أن يسرق.

وأكد دفاع عمر زهران أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة لان عمر زهران لم يسلم الايصال لاحد طرفيه سواء شاليمار شربتلي أو خالد يوسف، ولكنه سلمه لهيئة المحكمة في العلانية في حافظة مستندات وثابت ذلك بمحضر الجلسة

ودفع دفاع المخرج بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لكون الايصال محرر من ١-١٠-٢٠١٩، وطالب إخلاء سبيله لكيدية البلاغ، فقررت النيابة إخلاء سبيل عمر زكريا زهران بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسًا علي ذمه قضايا اخرى.

خالد يوسف وزوجته شاليمار يتقدمان ببلاغ ضد مخرج شهير

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف، فى بلاغ جديد مقدم منهم ضد مخرج شهير تتهمه بالاستيلاء على إيصال امانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

وتقدمت شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف فى وقت سابق ببلاغ جديد ضد مخرج شهير اتهمته بالاستيلاء إيصال أمانة.

شاليمار شربتلي تتهم إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات

وعلمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بعد انتهاء التحقيقات ببلاغ الإعلامية الشهيرة ضدها تتهمها بتسريب المكالمة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت التقدم ببلاغ ضد الإعلامية تتهمها بتسجيل مكالمة لها وتسريبها أيضا.

واتهمت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف أمام جهات التحقيق إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن التسريبات الصوتية تضمنت حديثها مع المذيعة عن واقعة مخرج شهير.

إخلاء سبيل شاليمار بعد الاستماع لأقوالها

وقررت جهات التحقيق صرف شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف من سرايا النيابة بعد الإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها وردا على بلاغ الإعلامية الشهيرة المقدم ضدها.

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نيابة الجيزة الجيزة المخرج عمر زهران شاليمار شربتلي
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