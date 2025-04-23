محافظ القليوبية يلتقي أهالي القناطر الخيرية ويستمع لمطالبهم

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عددا من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها، ضمن سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية التي يعقدها في مختلف مدن المحافظة.

محافظ القليوبية يستمع لمطالب أهالي القناطر الخيرية



عقد اللقاء في جو يسوده التفاعل الإيجابي، حيث استمع المحافظ باهتمام إلى قضايا متنوعة طرحها الأهالي، شملت قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والنظافة، والطرق، والإسكان، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفردية.

ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المسؤولين التنفيذيين المرافقين له خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إطار الموارد المتاحة والقوانين المنظمة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المحافظة.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص محافظ القليوبية على عقد هذه اللقاءات والاستماع إليهم بشكل مباشر، معربين عن أملهم في تحقيق الاستجابة السريعة لمطالبهم.

يذكر أن مدينة القناطر الخيرية تتميز بموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق، وتعد من المدن الهامة في محافظة القليوبية، ويحرص المحافظ على متابعة قضاياها واحتياجات سكانها بشكل خاص.

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