الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يلتقي أهالي القناطر الخيرية ويستمع لمطالبهم

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال لقاؤه بالمواطنيين،فيتو

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عددا من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها، ضمن سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية التي يعقدها في مختلف مدن المحافظة. 

طالبة تحاول التخلص من حياتها بـ "حبة الغلة" في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الشرطة العسكرية ببنها

 

محافظ القليوبية يستمع لمطالب أهالي القناطر الخيرية 
 

عقد اللقاء في جو يسوده التفاعل الإيجابي، حيث استمع المحافظ باهتمام إلى قضايا متنوعة طرحها الأهالي، شملت قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والنظافة، والطرق، والإسكان، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفردية.
ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  المسؤولين التنفيذيين المرافقين له خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إطار الموارد المتاحة والقوانين المنظمة.
وأشار محافظ القليوبية  إلى أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المحافظة.
من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص محافظ القليوبية على عقد هذه اللقاءات والاستماع إليهم بشكل مباشر، معربين عن أملهم في تحقيق الاستجابة السريعة لمطالبهم.
يذكر أن مدينة القناطر الخيرية تتميز بموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق، وتعد من المدن الهامة في محافظة القليوبية، ويحرص المحافظ  على متابعة قضاياها واحتياجات سكانها بشكل خاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مدينة القناطر الخيرية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

طالبة تحاول التخلص من حياتها بـ "حبة الغلة" في القليوبية

أخبار الحوادث اليوم، القبض على فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق، تطورات قضية سارة خليفة، تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب في القليوبية، مصرع 3 عناصر إجرامية بأسيوط

معاكسة سيدة كلمة السر، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب في القليوبية

محافظ القليوبية يشهد قُداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء بمدينة بنها (صور)
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

قرار قضائي في اتهام شاليمار شربتلي للفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور

صندوق النقد: الجنيه المصري أقوى من المتوقع

لأول مرة، وكالة أمريكية تنشر مشاهد جديدة لاغتيال السادات بالصوت والصورة

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة

خدمات

المزيد

36 جنيهًا سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالسوق المحلي

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش طرق تأهيل التأخر اللغوي لدى الأطفال ذوي الهمم

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية