بعد عرض المليار يورو، تحديد مصير انتقال فينيسيوس جونيور للدوري السعودي

أغلق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الباب تماما أمام كل التكهنات التي وضعته كخيار محتمل للانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وارتبط فينيسيوس جونيور كثيرا بالانتقال إلى أحد أندية السعودية، بعد أن حصل على عرض مغر يبلغ مليار يورو.

عقد جديد مع ريال مدريد يمتد لـ5 سنوات

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بمنصة إكس: "فينيسيوس جونيور على وشك التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن عقد جديد يمتد لـ5 سنوات".

وأضاف: "الصفقة شبه منتهية، ويتبقى فقط توضيح إذا كان العقد سيكون ساريا حتى عام 2030 أو حتى 2029 مع خيار التمديد".

واختتم: "فينيسيوس كان دائما يرغب في البقاء مع ريال مدريد".

"فينيسيوس جونيور سيجدد عقده مع ريال مدريد"

وفي نفس السياق، كتب ماتيو موريتو، الصحفي الشهير بموقع "ريليفو" الإسباني، عبر حسابه في إكس: "فينيسيوس جونيور سيجدد عقده مع ريال مدريد".

وأكد: "أوشكت المفاوضات على الانتهاء، ولا يتبقى سوى بعض التفاصيل قبل التوقيع".

واختتم: "سيتم تمديد العقد، وسيحسن الريال راتب اللاعب البرازيلي".

وعلى صعيد متصل، يواجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، أزمة حادة تهدده بالإيقاف لمدة عامين بعقوبة تأديبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تفاصيل أزمة فينيسيوس

وكشفت صحيفة "ماركا" عن تفاصيل الأزمة التي تواجه اللاعب البرازيلي وتهدده بالعقوبات من جانب الفيفا.

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس متورط عبر شركة يديرها والده ووكيل أعماله في الاستحواذ على عدة أندية لكرة القدم وهو ما يتعارض مع لوائح الفيفا.

وأشارت إلى أن هناك شخص تقدم بشكوى ضد اللاعب البرازيلي لدى الفيفا مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبات ضده وهو ما ستحسمه لجنة الأخلاقيات في الفيفا.

العقوبة المحتملة ضد فينيسيوس

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات المحتملة ضد فينيسيوس يمكن أن تصل للإيقاف لمدة عامين وهي أقصى عقوبة أو الغرامة ماليًا أو الاكتفاء بتنازله عن الأندية التي يملكها.

ولا يمر فينيسيوس صاحب الـ 24 عامًا بأفضل لحظاته في ريال مدريد بعد أن تراجع مردوده بشكل لافت وتعرض للصافرات من جانب جماهير فريقه خلال أكثر من مباراة.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوربا من دور ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي كما خسر لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ريال مدريد ضد خيتافي بالدوري الإسباني

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإسباني ثم يواجه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.

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