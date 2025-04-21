سكرتير عام مساعد الدقهلية يتفقد حديقة شجرة الدر لمتابعة احتفالات شم النسيم (صور)

أجرى اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد جولة تفقدية داخل حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، لمتابعة تقديم الخدمة لرواد الحديقة احتفالا بشم النسيم.

ورصدت فيتو جولة السكرتير المساعد بين المواطنين وأجرى معهم حوارا عن مدى رضاهم للحديقة واستمتاعهم بها.

حيث تفقد السكرتير المساعد أرجاء الحديقة ولعب الأطفال وكورنيش النيل والرحلات النيلية.

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “فارشين على الأرض وبياكلوا الفسيخ.. احتفالات رواد حديقة شجرة الدر بالمنصورة”.

ورصدت فيتو توافد المواطنين وتناولهم لوجبة الفسيخ والرنجة بين الأشجار مستمتعين بأجواء الربيع.

وحرصت الأسر على عمل مظلات للهرب من أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة.

حيث استقبلت الحدائق العامة في استقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم بين الأشجار وعلى ضفاف النيل.

توافد على الحدائق العامة في المنصورة

وتوافدت الأسر مصطحبين الأطفال للاحتفال وتناول أكلة الفسيخ التي تعد أبرز الاحتفالات، ويقوم الأطفال بالجري واللعب داخل الحدائق.

التذكرة للدخول بـ 5 جنيهات

حيث استعدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بتجهيز 3 حدائق عامة بنطاق حى غرب استعدادا لاستقبال الأخوة المسيحيين فى عيدهم وجموع المواطنين فى اعياد شم النسيم بسعر تذكرة موحدة 5 جنيهات للفرد.

3 حدائق لاستفبال المواطنين في المنصورة

وتتمثل الحدائق في:

-حديقة شجرة الدر والتي تعد أكبر يقة عامة بمدينة المنصورة وتقع بشارع الجمهورية المشاية السفلية علي النيل، وتعد حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية المتنفس الأوحد للبسطاء في العيد، وتجذب المواطنين من جميع الأنحاء والقرى والمحافظات المجاورة.

وأنشئت الحديقة على مساحة 25 فدانا تقريبا، لكن تقلصت مساحتها لتصل إلى 20 فدنا، وتطل بموقعها الساحر على نهر النيل، وملحق بها مشتل تابع للمحافظة وتشتهر بأن سعر دخولها رمزي موحد بقيمة 5 جنيهات

-حديقة البانوراما والتي تقع أمام فيلا غيث بالمشاية العلوية

-حديقة عروس النيل والتي تقع في شارع الجمهورية أمام قصر الثقافة.

ومن جانبه تفقد أحمد محمد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، برفقة إبراهيم حمزة مدير الحدائق، أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات التابعة لرئاسة حى غرب المنصورة، للاطمئنان على جاهزية الحدائق وتوفير كافة سبل الراحة والسلامة لإستقبال جميع أهالى المحافظة المترددين على الحدائق وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

ووجه رئيس حى غرب بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات ومحيط الكنائس وغسيل الأرصفة لتكون الشوارع والميادين علي أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ببناء الإنسان المصري وتلبية احتياجاته ومطالبه في كافة القطاعات الخدمية، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الإخوة المسيحيين فى عيدهم.

تجهيز الحدائق بشرق وغرب المنصورة

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلًا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك جاهزية مدينة جمصة لاستقبال الزوار وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم، وفي جميع مراكز ومدن المحافظة.

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