الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب تراجعا، بنحو 10 جنيهات بالتعاملات بعدما شهد سوق الذهب ارتفاعات جنونية متواصلة خلال تعاملات أبريل الجارى.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية سعر الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

سعر جرام الذهب 
أسعار الذهب، فيتو 

 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5590 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4890 جنيها “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4190 جنيها "للبيع".

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

 

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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