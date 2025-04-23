الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بتكليف من محافظ الدقهلية، توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لحالة "بلا مأوى" (صور)

حالة بلا مأوى بالدقهلية،
حالة بلا مأوى بالدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتوفير الرعاية والعناية اللازمة لحالة بلا مأوى، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.

 جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وعلى الفور كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للحالة.

توفير جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحالة "بلا مأوى"

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، قامت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن، بتوجيه فريق التدخل السريع، وتبين وجود المواطن “صلاح س. خ” رقم قومي أول المنصورة، أمام مسجد النبراوي شارع المستشفي العام وليس له مأوى أو أبناء، وتم اصطحابه إلى دار بداية جديدة للإيواء لكبار السن بنبروه.

توفير أوجه الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات

كما كلف محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بتوفير أوجه الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، والكشف عليه من مختلف التخصصات، وتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والعلاجية المجانية اللازمة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحاليل الطبية اللازمة الرعاية الإجتماعية الرعاية الصحية والاجتماعية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوطنية للطوارئ المساعدات الانسانية ديوان عام المحافظة مختلف التخصصات

مواد متعلقة

إيقاعات تخطف الأنفاس مع الموسيقار عمر خيرت في احتفالات أعياد الربيع بالأوبرا (صور)

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الجديد "صور"

محافظ الدقهلية يتابع أعمال مبادرة رواد النيل لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا (صور)

سكرتير عام مساعد الدقهلية يتفقد حديقة شجرة الدر لمتابعة احتفالات شم النسيم (صور)
ads

الأكثر قراءة

حفلات تعذيب وصفقات وعلاقة مع شخصية مشهورة، تهم جديدة لسارة خليفة بعد فحص هاتفها والواتساب

حريق هائل بمصنع غزل ونسيج في شبرا الخيمة

مؤشر الدولار يتهاوى، العملة الخضراء تنخفض لأدنى مستوياتها

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

ماجد المصري يعلن وصيته على الهواء ويكشف مرض ابنته الخطـر ورد فعله بعد قرار ارتدائها الحجاب (فيديو)

بسبب هجوم دموي، رئيس وزراء الهند يقطع زيارته إلى السعودية

الزمالك يبدأ تحركات جدية لضم "دينامو" وسط بيراميدز

مجزرة بتحصل، "مواطنون ضد الغلاء" توجه استغاثة بشأن التلاعب في أسعار البيض والفراخ

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية