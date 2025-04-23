بتكليف من محافظ الدقهلية، توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لحالة "بلا مأوى" (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتوفير الرعاية والعناية اللازمة لحالة بلا مأوى، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.

جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وعلى الفور كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للحالة.

توفير جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحالة "بلا مأوى"

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، قامت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن، بتوجيه فريق التدخل السريع، وتبين وجود المواطن “صلاح س. خ” رقم قومي أول المنصورة، أمام مسجد النبراوي شارع المستشفي العام وليس له مأوى أو أبناء، وتم اصطحابه إلى دار بداية جديدة للإيواء لكبار السن بنبروه.

توفير أوجه الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات

كما كلف محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بتوفير أوجه الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، والكشف عليه من مختلف التخصصات، وتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والعلاجية المجانية اللازمة له.

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